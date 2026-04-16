Сергій Разумовський

Лівий захисник Зорі Роман Вантух, імовірно, найближчим часом змінить клубну прописку. Як повідомляє «ТаТоТаке», після завершення чинного сезону 27-річний футболіст залишить луганську команду на правах вільного агента, оскільки його контракт добігає кінця вже цього літа.

За наявною інформацією, Вантух вирішив повернутися до рідного Львова. Саме там він має продовжити кар’єру, а новий сезон розпочати у складі Карпат.

Джерела також стверджують, що в Зорі не мають наміру створювати будь-які перепони для футболіста до завершення його перебування в клубі. Очікується, що захисник спокійно дограє поточний сезон і зможе взяти участь у заключних турах чемпіонату.

Таким чином, уже влітку Карпати можуть отримати досвідченого виконавця на лівий фланг оборони. А для самого Вантуха цей перехід стане поверненням до рідного міста.

А раніше повідомлялося, що львівський клуб, що грав у єврокубках, майже точно припинить існування влітку.

Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04