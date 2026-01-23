Вихованець Динамо Ростислав Тарануха зізнався, чи помічав він випадки корупції в академії киян, про які заявляв колишній футболіст і співробітник клубу Артем Кравець.

Дивіться, ми говоримо про трохи різні часи. Мій випуск з академії був до 2020 року. А Кравець працював нещодавно. Я не відчував ніякої корупції, коли був в «Динамо». Можливо, були якісь залаштункові ігри – я цього не знаю. Те, що я бачив, – грали всі хлопці, які заслуговували на це.

Є таке, що бізнесмени і якісь впливові люди хочуть, щоб їхні діти займались в «Динамо». Можливо, вони за футбольними якостями не дотягують до рівня академії клубу і десь якісь моменти в кабінетах вирішуються. Я не буду ні заперечувати, ні стверджувати цього. Можливо, таке є.

Я був тоді дитиною і, можливо, не помічав цього. Але якщо взяти наш 1997 рік, то всі по футбольному виросли і досягли як мінімум Прем’єр-ліги. Якщо взяти хлопців з інших років, то вони також заграли. Це результат певної стратегії, розвитку і роботи футболістів.

У нас і команда U-19 була потужною. Пригадую, що у Юнацькій лізі УЄФА ми грали проти «Челсі», «Порту» і «Маккабі». Це були дуже потужні команди, а ми вийшли з групи. Це такі знакові моменти.

Якщо Кравець дав таке інтерв’ю, то, можливо, щось і було чи в нього накипіло. Важливо, щоб керівництво і менеджмент клубу дивилися в одному напрямку. А якщо в кожного погляди відрізняються, то вийде лебідь, рак і щука. Звичайно, що толку не буде. В наш час всі дивились в одному напрямку і це принесло свої плоди.

Коли футболісти говорять, що «Динамо» – найкраща академія в Україні, то це так і було. Люди не брешуть. Я пам’ятаю цей ментальний настрій переможця, який завжди був в академії, в U-19 і в U-21. Ми навіть не думали про жоден інший результат, а просто виходили і робили свою справу. Пам’ятаю один сезон, коли повністю вся структура «Динамо» від академії і до першої команди стала чемпіоном. Це ж не збіг. Таких збігів не буває, – розповів Тарануха в інтерв'ю Tribuna.com.