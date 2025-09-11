Колишній нападник і співробітник київського Динамо Артем Кравець у своєму Facebook жорстко розкритикував менеджмент столичного клубу.

Ну, що ж, враховуючи скільки незрозумілої інформації було з приводу мого «звільнення», я хочу розставити крапки над «і». Я йшов працювати в рідний клуб не заради грошей або визнання, а тільки за для того, щоб змінити щось і допомогти моєму рідному клубу. Я знаю «Динамо» з 14 років, знаю все і всіх в цьому клубі, розумів і розумію де і що треба змінювати…

Ребров у «Динамо» привів тренера U-21, U-19 і головного тренера академії «Динамо». Без зайвих слів: Циганков, Миколенко, Шапаренко, Тимчик, Забарний, Волошин, Ванат, Бражко... Це стратегічне мислення і виховання талантів! Подивитися що буде далі... Талантів достатньо, людей які можуть допомогти розвиватися – 0.00000001% до цього всього, їх ще і хейтять!

Я можу говорити про всі проблеми «Динамо» Київ годинами або навіть днями. Розказати все в пості Інстаграм – неможливо. Я б хотів на «чистоту» поговорити з тим, кому я довіряю і можу все розказати для футбольної аудиторії. Тому що моє «звільнення» навіть звучить смішно! Моя рідна команда, за яку я вболіваю все своє життя, мої діти плачуть, коли вона програє, повинна змінитися! Те, що там відбувається зараз – це дорога в Маріанську западину!!!

І останнє 😊 Мене не звільнили, я просто не хочу працювати задля галочки, я хотів щось змінити! А коли корупція процвітає і нові ідеї нікому не потрібні, тоді і немає сенсу витрачати свій ресурс на всю цю х@йн@...