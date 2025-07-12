Вихованець Металіста та Динамо заявив про семимісячну заборгованість з боку Ворскли
21-річний футболіст віддав Полтаві майже п'ять років після того, як переїхав з Києва
43 хвилини тому
Колишній захисник Ворскли Даніїл Хрипчук заявив, що в клубу залишилася заборгованість у сім місяців перед ним. 21-річний футболіст залишив полтавців улітку 2025 року.
Щодо фінансової ситуації, то, дійсно, клуб має переді мною заборгованість — це близько семи місяців. Думаю, найближчим часом ми все вирішимо.
Зараз я вже у статусі вільного агента й відкритий до пропозицій. Вже є певні варіанти, але поки все ще на етапі обговорення, тому поки не можу сказати нічого конкретного, але розглядаю варіанти як в Україні, так і за кордоном, – сказав Хрипчук в інтерв’ю ua.tribuna.com.
Раніше стало відомо, що колишні футболісти Ворскли поскаржились на колишнього роботодавця через заборгованості в чотири-п’ять місяців.