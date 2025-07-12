Колишній захисник Ворскли Даніїл Хрипчук заявив, що в клубу залишилася заборгованість у сім місяців перед ним. 21-річний футболіст залишив полтавців улітку 2025 року.

Щодо фінансової ситуації, то, дійсно, клуб має переді мною заборгованість — це близько семи місяців. Думаю, найближчим часом ми все вирішимо.

Зараз я вже у статусі вільного агента й відкритий до пропозицій. Вже є певні варіанти, але поки все ще на етапі обговорення, тому поки не можу сказати нічого конкретного, але розглядаю варіанти як в Україні, так і за кордоном, – сказав Хрипчук в інтерв’ю ua.tribuna.com.