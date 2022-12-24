Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Хавбек може стати одноклубником Яремчука та Соболя
16:57
Олександр Якименко / Фото - NXT
Півзахисник Олександр Якименко продовжив контракт з NXT. Про це повідомляє прес-служба бельгійського клубу.
Зазначимо, що він є партнерським для «Брюгге». Там грають молоді футболісти команди.
Термін нової угоди не розголошується. До літа 2022 року 17-річний гравець належав «Шахтарю».
Напередодні 15-річний український півзахисник підписав контракт із «Челсі».
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