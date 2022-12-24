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Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом

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Футбол Українські легіонери
16:57
Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Олександр Якименко / Фото - NXT

Півзахисник Олександр Якименко продовжив контракт з NXT. Про це повідомляє прес-служба бельгійського клубу.

Зазначимо, що він є партнерським для «Брюгге». Там грають молоді футболісти команди.

Термін нової угоди не розголошується. До літа 2022 року 17-річний гравець належав «Шахтарю».

Напередодні 15-річний український півзахисник підписав контракт із «Челсі».

Сергій Стаднюк
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Брюгге

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