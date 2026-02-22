Павло Василенко

Найдовша серія без поразок серед топчемпіонатів Європи офіційно завершена. Мілан уперше за 24 матчі залишив поле без очок, сенсаційно поступившись удома Пармі з рахунком 0:1 у 26-му турі Серії А. Ця поразка стала не лише статистичним ударом, а й, схоже, остаточною крапкою у чемпіонських амбіціях россонері.

Команда з Мілана тривалий час трималася в гонці, намагаючись стримувати темп значно стабільнішого Інтер. Однак обмежена ротація, вузький склад і втрати очок у матчах проти аутсайдерів призвели до того, що відставання від лідера зросло до 10 балів. За такої різниці й нинішньої форми нерадзуррі чемпіонська інтрига виглядає майже вичерпаною.

Попри це, саме Мілан утримував рекорд непереможності у п’яти найсильніших лігах Європи. Серія з 24 матчів без поразок обірвалася проти наймолодшої команди ліги, яку очолює наймолодший тренер чемпіонату. Фатальним став епізод на 80-й хвилині: Маріано Троїло проштовхнув м’яч у ворота після боротьби в штрафному майданчику. VAR після тривалого перегляду не побачив фолу.

Россонері мали свої шанси: Рафаел Леау влучив у стійку, були й інші нагоди, але цього вечора м’яч уперто не йшов у ворота. Тепер Мілану залишається зосередитися на фініші сезону та збереженні місця в Лізі чемпіонів – відрив від п’ятого місця поки що комфортний.

Наразі Мілан посідає друге місце в турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 54 очки. Парма іде 12-ю з 32 балами.

Серія А, 26-й тур

Мілан – Парма – 0:1

Гол: Троїло, 80.