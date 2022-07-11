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Вирішив таки дебютувати? До «Дніпра-1» повернувся придбаний узимку легіонер

На рахунку бразильця жодного офіційного матчу за клуб через війну в Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:28
Вирішив таки дебютувати? До «Дніпра-1» повернувся придбаний узимку легіонер
Габріел Бузанелло / Фото - СК Дніпро-1

Захисник «Дніпра-1» Габріел Бузанелло повернувся до табору команди. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Бразильський легіонер приєднався до дніпрян на зборі в Словенії. Гравець уже провів два тренування у неділю, 10 липня.

Бузанелло перейшов до «Дніпра-1» минулої зими, проте не встиг дебютувати за клуб через війну в Україні. Залишок сезону провів у оренді «Жувентуде», відігравши чотири матчі бразильської Серії А.

Раніше повідомлялося, що дніпряни виплатять «Металісту» мільйон доларів компенсації за тренера Олександра Кучера

Сергій Стаднюк
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СК Дніпро-1

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