Воротар київської Оболоні Денис Марченко, якому лише 18 років, опинився в полі зору одразу кількох клубів української Прем’єр-ліги напередодні зимового трансферного вікна. Про це повідомляє Sport.ua.

Інтересдо молодого голкіпера, за даними джерела, проявляють харківський Металіст 1925, київське Динамо та житомирське Полісся. При цьому найбільш наполегливим претендентом на Марченка зараз вважається саме Металіст 1925, який розглядає його як пріоритетну ціль на посилення воротарської лінії. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість Дениса в 600 тисяч євро – це робить його найдорожчим гравцем Оболоні в поточному складі та одним із найперспективніших молодих футболістів УПЛ на своїй позиції.

Наразі Марченко не виходить на поле з середини серпня. Тоді він зазнав перелому руки і був змушений перенести операцію, через що пропустив значний відрізок сезону. Як очікується, голкіпер повинен бути повністю готовим до другої частини чемпіонату України, що лише підігріває інтерес потенційних покупців.

До травми Денис встиг провести 11 матчів за Оболонь у сезоні-2024/25 в УПЛ, у семи з них відстояв «на нуль» і загалом пропустив лише вісім м’ячів. Така статистика для 18-річного воротаря на рівні елітного дивізіону виглядає дуже солідно і є серйозним аргументом на його користь у боротьбі між клубами за його підписання.

