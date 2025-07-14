Полтавська Ворскла може у літнє трансферне вікно заробити на продажах гравців понад мільйон євро. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Сама система керування Ворскли зараз зазнала певних змін. Віце-президент клубу Олег Лисак, якого ми раніше асоціювали з головним десиджн-мейкером, зараз зайнятий, я так розумію, вирішенням фінансових питань, боргів. На наступному тижні обіцяють закрити трансферні бани та зайнятися продажем діючих кадрових активів клубу. На цій ниві є певні досягнення.

Павлюк проданий за 600 тисяч у. о. Ієде – думаю, для вас буде це інсайдом – їде в Сербію, клуб Нові-Пазар. Проданий він за 60 тисяч і відсоток від продажу. Насправді там був якийсь дуже стислий контракт у нього, тому і така невелика сума. Ісенко, як і Романчук, стане гравцем румунської Крайови [Ісенко вже офіційно перейшов у день виходу програми, – прим.], і там сума 350-400 тисяч у. о. – це, як ви розумієте, компенсація за виховання, бо Павло йде вільним агентом.

Яна Котик, гравчиня Ворскли, перейшла до Металіста 1925. І це, увага, найбільша компенсація за підготовку гравчині за всю історію жіночого футболу – там буде до 150 тисяч гривень. Це вже понад мільйон. І ще є активи – це Нестеренко і Кане, а також Хрипчук, там ідуть перемовини.