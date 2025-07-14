Сербський фахівець Желько Любенович залишив Ворсклу через 17 днів після призначення головним тренером через некоректні дії агентів. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Агенти, які презентували Любеновича у Ворсклі, які мали захищати його інтереси, в якийсь момент почали нав’язувати головному тренеру своє бачення розв'язання кадрових питань. Тобто рекомендувати, наполегливо. Десь навіть не наполегливо.

За моєю інформацією, тренеру погрожували. Нав’язуючи своїх гравців, ці агенти заважали запрошувати тих, хто подобався Любеновичу. Желько запросив в команду Юрія Тлумака, але хто там йому з-за кута сказав: «Ні, ні, ні. Цього гравця тут не буде».