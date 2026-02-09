Сергій Разумовський

Під час підсумкової пресконференції президента УАФ Андрія Шевченка фінансовий блок звіту представила директорка з фінансів асоціації Наталія Осколок. Вона озвучила ключові цифри щодо надходжень, витрат і залишків коштів, з якими УАФ працювала протягом року.

За оприлюдненими даними, на початок 2025 року залишки УАФ становили 7,7 млн євро. Водночас на кінець року цей показник скоротився до 3,9 млн євро. У асоціації пояснили таку динаміку тим, що загальні витрати перевищили доходи: 19,3 млн євро видатків проти 15,5 млн євро надходжень.

При цьому було підкреслено, що ще на старті 2024 року фінансова «подушка» УАФ була мінімальною — лише 0,4 млн євро. Протягом 2024-го асоціація змогла наростити залишки на 7,3 млн євро, що й дозволило увійти в 2025 рік із показником 7,7 млн.

Окремо фіндиректорка деталізувала структуру доходів у 2025 році. Серед основних джерел надходжень назвали фінансування від міжнародних організацій: від ФІФА УАФ отримала 2,1 млн євро, від УЄФА — 8 млн. Також у звіті згадали цільові надходження та соціальні проєкти (0,1 млн євро), підтримку від Міністерства молоді та спорту України (0,8 млн), а ще кошти від трансферів, спрямовані на розвиток дитячо-юнацького футболу (0,9 млн). Додаткові 3,6 млн євро були віднесені до категорії Інші надходження.

Крім суто єврових показників, у УАФ заявили, що змогли залучити 170 млн гривень додаткового фінансування завдяки запуску нових проєктів. Також прозвучала інформація про посилення підтримки дитячо-юнацького напрямку: за підрахунками асоціації, фінансування ДЮФ зросло на 72%.

Щодо структури витрат, у звіті окремими рядками вказали фінансування збірних і адміністративних потреб. На потреби національної збірної України було спрямовано 3,4 млн євро. Ще 6,8 млн євро пішло на інші збірні команди. Утримання Будинку футболу та персоналу, за наведеними даними, коштувало 3,7 млн євро, а на арбітрів і їхнє навчання УАФ витратила 3,2 млн євро.