Жіночі національні збірні Англії та Іспанії вийшли у фінал чемпіонату Європи-2025, який проходить у Швейцарії.

У другому півфіналі, що відбувся 23 липня на стадіоні Летцигрунд у Цюриху, Іспанія здолала збірну Франції з рахунком 1:0 після додаткового часу. Переможний гол дозволив іспанкам вдруге поспіль зіграти у фіналі континентального форуму.

Раніше у першому півфіналі англійки у напруженому поєдинку обіграли збірну Італії з рахунком 2:1, також у додатковий час.

Вирішальний матч відбудеться у неділю, 27 липня, на стадіоні Санкт-Якоб Парк у Базелі. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.

Чинним чемпіоном Європи є збірна Англії. На домашньому Євро-2022 англійки здолали у фіналі команду Німеччини з рахунком 2:1 (д. ч.) і вперше стали чемпіонками континенту.

Зіркова футболістка збірної Швейцарії отримала на турнірі особливе ставлення до себе.