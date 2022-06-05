Бейл: «Я був в Києві, в Україні. А тепер бачу фото того, що там відбувається – і це розриває мені серце»
Визначилися стартові склади України та Уельсу на матч відбору на чемпіонат світу
Без несподіванок
17:43
Визначилися стартові склади збірних України та Уельсу на матч кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Маліновський, Степаненко, Зінченко, Ярмоленко (к), Яремчук, Циганков
Уельс: Хеннессі, Робертс, Ампаду, Родон, Девіс, Уільямс, Аллен, Ремзі, Джеймс, Мур, Бейл (к)
Головний тренер команди Олександр Петраков виставив ідентичну 11-ку, як і на гру з Шотландією:
Початок матчу о 19:00. Переможець цієї гри вийде на чемпіонат світу-2022.
На трибунах у Кардіффі будуть дві тисячі українських фанатів.
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