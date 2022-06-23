Визначилися три претенденти на посаду тренера «Зорі», один з них – колишній головний в «Динамо»

Віктор Скрипник покинув луганську команду

Луганська «Зоря» шукає собі нового головного тренера після того, як Віктор Скрипник покинув клуб і очолив команду «Ворскли».

За інформацією Михайла Співаковського з «ТаТоТаке», в «Зорі» розглядають три основні варіанти: Патрік ван Леувен, Олександр Бабич, Олександр Хацкевич.

Нідерландець ван Леувен, колишній тренер «Маккабі Тель-Авів», вже прилетів до України і згоден на помірну зарплатню. Бабич може отримати свій шанс, який був обіцяний йому ще два роки тому, коли Скрипник мав можливість піти в «Дніпро-1». В свою чергу, Хацкевич потрібний луганській команді через свої зв’язки у «Динамо», що необхідно для оренди молоді з київського клубу.

На Хацкевича претендує ще й польський «Гурнік Забже». Щоправда, білорус не є головним претендентом на роботу в клубі.

Цікаво, що всі три тренери співпрацюють з агентською компанією Вадима Шаблія.

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