Стало відомо, чому Вернидуб очолив саме «Кривбас»

Це пов’язано з його службою в ЗСУ

Криворізький «Кривбас» оголосив про те, що Юрій Вернидуб став їхнім новим головним тренером.

Інсайдер Михайло Співаковський з «ТаТоТаке» поділився інформацією, чому колишній керманич «Зорі» і «Шерифа» прийняв рішення очолити такий скромний клуб, дебютанта УПЛ.

З його слів, мотивація Вернидуба – віддячити власнику клубу Костянтину Караманіцу за допомогу військовому дивізіону тренера.

Цікаво, що Вернидуб буде працювати в «Кривбасі», поєднуючи зі службою в ЗСУ.

Він вже тренує команду в кількох десятках кілометрів від лінії фронту.