Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
15:30
Мисливці на гігантських лобстерів
14:20
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Фінал чотирьох. Півфінал. Франція - Хорватія

Стало відомо, чому Вернидуб очолив саме «Кривбас»

Це пов’язано з його службою в ЗСУ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:20
Стало відомо, чому Вернидуб очолив саме «Кривбас»

Криворізький «Кривбас» оголосив про те, що Юрій Вернидуб став їхнім новим головним тренером.

Інсайдер Михайло Співаковський з «ТаТоТаке» поділився інформацією, чому колишній керманич «Зорі» і «Шерифа» прийняв рішення очолити такий скромний клуб, дебютанта УПЛ.

З його слів, мотивація Вернидуба – віддячити власнику клубу Костянтину Караманіцу за допомогу військовому дивізіону тренера.

Цікаво, що Вернидуб буде працювати в «Кривбасі», поєднуючи зі службою в ЗСУ.

Він вже тренує команду в кількох десятках кілометрів від лінії фронту.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Юрій Вернидуб Кривбас

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Кривбас» провів тренування за 60 км від окупованої рашистами території
«Кривбас» провів тренування за 60 км від окупованої рашистами території
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 червня 19:04
Президент «Кривбаса»: «Вернидуб - ідеальний варіант для нас»
Президент «Кривбаса»: «Вернидуб - ідеальний варіант для нас»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21 червня 20:55
«Виносив «Реал», з перших днів у ЗСУ» – «Кривбас» записав хіт про Вернидуба
Тема дня
«Виносив «Реал», з перших днів у ЗСУ» – «Кривбас» записав хіт про Вернидуба
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21 червня 11:18
Вернидуб: «У цей складний час для мене велика честь тренувати саме український клуб»
Вернидуб: «У цей складний час для мене велика честь тренувати саме український клуб»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21 червня 10:17
Офіційно. Вернидуб очолив «Кривбас»
Офіційно. Вернидуб очолив «Кривбас»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21 червня 09:50
Леоненко: «Кривбас» – клуб Зеленського. Тому Вернидуба можуть спокійно звільнити від армії»
Леоненко: «Кривбас» – клуб Зеленського. Тому Вернидуба можуть спокійно звільнити від армії»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13 червня 19:41

Новини: Футбол

«Верес» покинуло одразу п'ять футболістів
«Верес» покинуло одразу п'ять футболістів
Українська Прем'єр-ліга
15:34
Гравець «Динамо» зробив татуювання гербу України з вишиванкою
Гравець «Динамо» зробив татуювання гербу України з вишиванкою
Українська Прем'єр-ліга
14:58
Клуб АПЛ увімкнувся в боротьбу за Неймара
Клуб АПЛ увімкнувся в боротьбу за Неймара
Англійська Прем'єр-ліга
14:33
Лукаку розплакався, коли дізнався, що повернеться в «Інтер» з «Челсі»
Лукаку розплакався, коли дізнався, що повернеться в «Інтер» з «Челсі»
Серія А
14:10
Визначилися три претенденти на посаду тренера «Зорі», один з них – колишній головний в «Динамо»
Визначилися три претенденти на посаду тренера «Зорі», один з них – колишній головний в «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
13:38
Стало відомо, чому Вернидуб очолив саме «Кривбас»
Стало відомо, чому Вернидуб очолив саме «Кривбас»
Українська Прем'єр-ліга
13:20
Визначилися 10 стадіонів, на яких будуть проводити наступний сезон УПЛ
Визначилися 10 стадіонів, на яких будуть проводити наступний сезон УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
12:41
Коваленко дізнався плани «Аталанти» щодо себе на наступний сезон
Коваленко дізнався плани «Аталанти» щодо себе на наступний сезон
Українські легіонери
12:20
Селезньов: «Рекорд мені він до сраки – в Україні йде війна, не час думати про це»
Селезньов: «Рекорд мені він до сраки – в Україні йде війна, не час думати про це»
Українська Прем'єр-ліга
12:01
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Художня гімнастика
16 червня 18:46
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Інші
17 червня 18:38
Всі новини