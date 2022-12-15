Визначилися учасники фіналу та матчу за третє місце ЧС-2022

Результати півфіналів сформували пари двох вирішальних зустрічей турніру в Катарі

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У півфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Франції здолала Марокко (2:0).

Таким чином, у фіналі турніру зіграють Аргентина та Франція. Марокко і Хорватія поборються за третє місце.

Зазначимо, що повторення фіналу 2018 року не сталося. Однак і французи, і хорвати знову можуть стати володарями медалей.

Кінець казки. Огляд матчу Франція – Марокко