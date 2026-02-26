26 лютого офіційно став відомий повний перелік клубів, які продовжать боротьбу в 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026.

Путівки через стикові поєдинки вибороли вісім команд: Ньюкасл Юнайтед, Атлетіко Мадрид, Буде-Глімт, Байєр Леверкузен, Парі Сен-Жермен, Галатасарай, Реал Мадрид та Аталанта.

Ще вісім учасників гарантували собі місця в 1/8 фіналу за підсумками загального етапу турніру. До переліку сіяних під час жеребкування увійшли Барселона, Челсі, Ліверпуль, Тоттенгем Готспур, Спортінг, Манчестер Сіті, Арсенал та Баварія.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 27 лютого. Початок церемонії запланований на 13:00 за київським часом.

Перші матчі цієї стадії пройдуть 10–11 та 17–18 березня 2026 року. Фінальний поєдинок турніру прийме Пушкаш Арена в Будапешті. Вирішальний матч сезону запланований на 30 травня 2026 року.