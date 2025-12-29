Сергій Разумовський

Півзахисник Металіста 1925 В’ячеслав Чурко став переможцем клубного голосування за найкращий гол команди в першій частині сезону. Про це повідомляє пресслужба харків’ян.

Найбільше симпатій уболівальників зібрав удар Чурка у матчі проти Оболоні в 16-му турі УПЛ. Саме цей епізод фанати визнали найкращим, віддавши за нього 49,5% голосів.

Друге місце в опитуванні посів гол Івана Калюжного у ворота Агробізнеса (12,6%). Трійку лідерів замкнув Рамік Гаджиєв зі своїм м’ячем у грі проти Олександрії (11,6%).

Раніше травмований лідер Металіста 1925 провів зустріч із уболівальниками у Харкові.