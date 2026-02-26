Сергій Разумовський

У матчі-відповіді стикового раунду плей-оф Ліги конференцій Лех на своєму полі здолав КуПС і після Самсунспора став другим потенційним суперником Шахтаря в 1/8 фіналу.

Старт матчу вийшов рваним – обидві команди часто втрачали м’яч, але Лех швидко почав створювати загрозу через подачі у штрафний у напрямку Мікаеля Ісхака: вже в перші дві хвилини господарі двічі загострювали, однак воротар КуПСа Йоганнес Крайдль щоразу встигав першим. До 5-ї хвилини команди обмінялися ударами: Ісхак пробив у площину, хоч і без особливої гостроти, тоді як Егвалл відповів потужніше й із кращої позиції, але не влучив.

Невдовзі фіни втратили правого захисника Пуукко, який не зміг продовжити гру після удару по нозі – його замінив Тіккенен, а на 18-й Лех ледь не добив суперника стандартом: Луїс Пальма пробивав зі штрафного небезпечно близько до воріт, проте м’яч пройшов повз. Упродовж першого тайму саме Пальма був головним генератором небезпеки біля воріт Крайдля – він постійно знаходив простір ліворуч, подавав на партнерів, шукав Ісхака або сам відкривався під передачі в гострій зоні.

Втім, загальна картина до перерви залишалася нервовою і з великою кількістю браку, а найпоказовішим епізодом став невдалий удар Ісмаїла після якісного пасу Пальми. Лех контролював м’яч і терпляче намагався розхитати оборону, тоді як КуПС робив ставку на контратаки й завершив тайм ще одним неточним ударом Егвалля здалеку.

Після перерви Лех додав у швидкості й енергії: знову загострював Пальма, а далі моменти мали і він, і Пабло Родрігес, однак рахунок довго не відкривався. КуПС відповів на 55-й хвилині – Арма прорвався напівфлангом, прострілив на Пеннанена, але капітан пробив неточно. На 60-й Нільс Фредріксен зробив потрійну заміну, і вже на 65-й це спрацювало. Родрігес завершив атаку влучним ударом після ефектної передачі п’яткою від Пальми, а Крайдль, попри відчайдушний стрибок, не врятував.

Після голу Лех трохи знизив темп. Фіни кілька разів намагалися дотиснути через удари Егвалля, але захисники господарів блокували спроби, а кінцівка пройшла на зустрічних курсах. Так матч і завершився – 1:0 і загальні 3:0 на користь познаньців.

Ліга конференцій. Стиковий раунд плейоф, матч-відповідь

Лех – КуПС 1:0 (2:0 – перший матч)

Гол: Родрігес, 65

Лех: Мрозек, Перейра, Скшипчак, Мілич (Дуглас, 70), Гургуль, Родрігес (Тордарсон, 75), Козубаль, Ісмаїл (Хаканс, 60), Валемарк (Голізаде, 60), Пальма, Ісхак (Аґнеро, 60)

КуПС: Крайдль, Пуукко (Тікканен, 9; Хейнанен, 79), Лотйонен, Хямялайнен, Антві, Ґаск, Руоппі, Куясало, Пеннанен, Егвалл, Арма

Попередження: Мілич (29), Хакенс (84)