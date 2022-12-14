Визначився перший володар медалей чемпіонату світу-2022

Мундіаль у Катарі отримав свого першого гарантованого призера

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Збірна Аргентини розгромила Хорватію в півфіналі чемпіонату світу-2022 (3:0). Героями матчу стали Ліонель Мессі та Хуліан Альварес, оформивши по дві результативні дії.

Таким чином, «альбіселесте» вийшли до фіналу турніру. «Картаті» зіграють у матчі за третє місце.

Аргентинці гарантовано отримають медалі мундіалю в Катарі. Хорватам же ще належить поборотися за «бронзу».

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, відбудеться другий півфінал між Францією та Марокко.