Сенсації не вийшло. Аргентина розгромила Хорватію і стала першим фіналістом ЧС-2022
Визначився перший володар медалей чемпіонату світу-2022
Мундіаль у Катарі отримав свого першого гарантованого призера
14 грудня 07:22
Фото - AFP
Збірна Аргентини розгромила Хорватію в півфіналі чемпіонату світу-2022 (3:0). Героями матчу стали Ліонель Мессі та Хуліан Альварес, оформивши по дві результативні дії.
Таким чином, «альбіселесте» вийшли до фіналу турніру. «Картаті» зіграють у матчі за третє місце.
Аргентинці гарантовано отримають медалі мундіалю в Катарі. Хорватам же ще належить поборотися за «бронзу».
Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, відбудеться другий півфінал між Францією та Марокко.