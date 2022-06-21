Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Виносив «Реал», з перших днів у ЗСУ» – «Кривбас» записав хіт про Вернидуба
Зараз в ефірі
14:45
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Фінал чотирьох. Фінал. Франція - Чехія
14:40
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Фінал чотирьох. Матч за 3 місце

Визначився суперник збірної України у матчі за вихід на Євро-2023 (U-21)

«Синьо-жовті» зіграють у плей-офф кваліфікації
Футбол Збірна України
14:08
Визначився суперник збірної України у матчі за вихід на Євро-2023 (U-21)
Фото - УАФ

У Ньоні відбулася жеребкування стикових матчів відбору на Євро-2023 (U-21). Про це повідомляє прес-служба UEFA.

Серед інших свого суперника дізналася і молодіжна збірна України. Їм стали однолітки зі Словаччини.

Стики будуть проходити в форматі двохматчевого протистояння. Ігри відбудуться з 19 по 27 вересня.

Нагадаємо, «синьо-жовті» посіли другий рядок в групі з Францією.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Руслан Ротань Збірна України U-21 (футбол) Євро-2023 (U-21)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ротань назвав форварда «Динамо» майбутньою суперзіркою
Ротань назвав форварда «Динамо» майбутньою суперзіркою
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:28
Захисник збірної України U-21: «Хотіли знати, що вже їдемо на Євро»
Захисник збірної України U-21: «Хотіли знати, що вже їдемо на Євро»
Футбол Збірна України
16 червня 21:58
Ротань: «Ми попросили команду зіграти для наших воїнів, які борються за нашу незалежність»
Ротань: «Ми попросили команду зіграти для наших воїнів, які борються за нашу незалежність»
Футбол Збірні
13 червня 11:56
Українці перемогою завершили груповий етап кваліфікації на молодіжний чемпіонат Європи
Українці перемогою завершили груповий етап кваліфікації на молодіжний чемпіонат Європи
Футбол Збірні
12 червня 20:11
На матчі кваліфікації Євро-2023 серед молодіжних збірних України та Вірменії вболівальник скандував «росія»
На матчі кваліфікації Євро-2023 серед молодіжних збірних України та Вірменії вболівальник скандував «росія»
Футбол Збірні
12 червня 19:33
Відомий склад молодіжної збірної України на заключний матч групового етапу відбору Євро-2023
Відомий склад молодіжної збірної України на заключний матч групового етапу відбору Євро-2023
Футбол Збірні
12 червня 17:03

Новини: Футбол

«Динамо» і більшість клубів УПЛ планують грати в Києві. «Шахтар» і «Дніпро- 1» – на заході України
«Динамо» і більшість клубів УПЛ планують грати в Києві. «Шахтар» і «Дніпро- 1» – на заході України
Українська Прем'єр-ліга
14:52
Визначився суперник збірної України у матчі за вихід на Євро-2023 (U-21)
Визначився суперник збірної України у матчі за вихід на Євро-2023 (U-21)
Збірна України
14:08
Клуби УПЛ не домовилися про поділ чемпіонату на групи. Він буде умовним
Клуби УПЛ не домовилися про поділ чемпіонату на групи. Він буде умовним
Українська Прем'єр-ліга
14:00
Стало відомо, коли в «Динамо» повернуться гравці збірних України
Стало відомо, коли в «Динамо» повернуться гравці збірних України
Українська Прем'єр-ліга
13:49
Хавбек «Динамо»: «Нам під силу перемогти «Фенербахче»
Хавбек «Динамо»: «Нам під силу перемогти «Фенербахче»
Українська Прем'єр-ліга
13:17
Маліновський не покине «Аталанту» влітку
Маліновський не покине «Аталанту» влітку
Серія А
12:49
4 клуби ПФЛ ризикують не зіграти в новому сезоні. Ще стільки ж – не визначилися
4 клуби ПФЛ ризикують не зіграти в новому сезоні. Ще стільки ж – не визначилися
Перша ліга
12:18
Зірка «Баварії»: «Біженці заслуговують на нашу підтримку»
Зірка «Баварії»: «Біженці заслуговують на нашу підтримку»
Бундесліга
11:52
«Виносив «Реал», з перших днів у ЗСУ» – «Кривбас» записав хіт про Вернидуба
Тема дня
«Виносив «Реал», з перших днів у ЗСУ» – «Кривбас» записав хіт про Вернидуба
Українська Прем'єр-ліга
11:18
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
1
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини