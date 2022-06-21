Ротань назвав форварда «Динамо» майбутньою суперзіркою
Визначився суперник збірної України у матчі за вихід на Євро-2023 (U-21)
«Синьо-жовті» зіграють у плей-офф кваліфікації
14:08
Фото - УАФ
У Ньоні відбулася жеребкування стикових матчів відбору на Євро-2023 (U-21). Про це повідомляє прес-служба UEFA.
Серед інших свого суперника дізналася і молодіжна збірна України. Їм стали однолітки зі Словаччини.
Стики будуть проходити в форматі двохматчевого протистояння. Ігри відбудуться з 19 по 27 вересня.
Нагадаємо, «синьо-жовті» посіли другий рядок в групі з Францією.
Коментарі 0