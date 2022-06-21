Визначився суперник збірної України у матчі за вихід на Євро-2023 (U-21)

«Синьо-жовті» зіграють у плей-офф кваліфікації

Фото - УАФ

У Ньоні відбулася жеребкування стикових матчів відбору на Євро-2023 (U-21). Про це повідомляє прес-служба UEFA.

Серед інших свого суперника дізналася і молодіжна збірна України. Їм стали однолітки зі Словаччини.

Стики будуть проходити в форматі двохматчевого протистояння. Ігри відбудуться з 19 по 27 вересня.

Нагадаємо, «синьо-жовті» посіли другий рядок в групі з Францією.