Сергій Разумовський

Визначено перелік претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату Іспанії за підсумками січня. Про це повідомляє пресслужба Ла Ліги. До списку номінантів потрапив і український форвард Жирони Владислав Ванат, який провів дуже результативний відрізок у першому місяці року.

Конкуренцію українцю в боротьбі за нагороду складуть Александр Сьорлот з Атлетико Мадрид, Гонсалу Гедеш із Реал Сосьєдад, Ведат Мурікі з Мальорки та Маркос Алонсо із Сельти. Усі п’ятеро, за версією організаторів, найбільше вплинули на результати своїх команд у січневих турах.

Ванат звернув на себе особливу увагу завдяки високій результативності: у січні він забив чотири м’ячі у трьох матчах Ла Ліги. У загальному підсумку сезону нападник має 19 зіграних поєдинків за Жирону, 8 голів та одну результативну передачу, продовжуючи залишатися одним із ключових гравців атакувальної лінії команди. Віддати свій голос можна за офіційним посиланням.

Нагадаємо, в Жироні стане на одного українця більше.