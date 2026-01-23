Визнання для українця. Ванат претендує на звання кращого гравця Ла Ліги
Форвард Жирони наростив результативність у січні, забивши половину своїх м'ячів за Жирону
35 хвилин тому
Визначено перелік претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату Іспанії за підсумками січня. Про це повідомляє пресслужба Ла Ліги. До списку номінантів потрапив і український форвард Жирони Владислав Ванат, який провів дуже результативний відрізок у першому місяці року.
Конкуренцію українцю в боротьбі за нагороду складуть Александр Сьорлот з Атлетико Мадрид, Гонсалу Гедеш із Реал Сосьєдад, Ведат Мурікі з Мальорки та Маркос Алонсо із Сельти. Усі п’ятеро, за версією організаторів, найбільше вплинули на результати своїх команд у січневих турах.
Ванат звернув на себе особливу увагу завдяки високій результативності: у січні він забив чотири м’ячі у трьох матчах Ла Ліги. У загальному підсумку сезону нападник має 19 зіграних поєдинків за Жирону, 8 голів та одну результативну передачу, продовжуючи залишатися одним із ключових гравців атакувальної лінії команди. Віддати свій голос можна за офіційним посиланням.
Нагадаємо, в Жироні стане на одного українця більше.