Форвард молодіжної збірної України U-21 Олександр Пищур продовжить кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про перехід 20-річного нападника повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Каталонський клуб успішно домовився з угорським Дьором про трансфер перспективного футболіста. Сума угоди становитиме близько одного мільйона євро.

Пищур є вихованцем чернігівської Десни, а також виступав за український Мункач. Після початку повномасштабної війни у ​​лютому 2022 року він перебрався до Угорщини, де захищав кольори Кішварди, Академії Пушкаша та Дьїрмота.

Влітку 2025 року Олександр підписав контракт із Дьєром і за цей час встиг провести 20 матчів, відзначившись чотирма голами та однією результативною передачею. У складі молодіжної збірної України U-21 Піщур-молодший зіграв два поєдинки.

У новій команді форвард стане четвертим українським футболістом. Раніше за каталонський клуб уже виступають голкіпер Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков та нападник Владислав Ванат.