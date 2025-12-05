Взявся за голову? Ямаля визнано найкращим гравцем Ла Ліги у листопаді
Зірковий вінгер синьо-гранатових отримав приз MVP турніру
близько 2 годин тому
Вінгер Барселони Ламін Ямаль визнаний найкращим гравцем Ла Ліги за підсумками листопада та отримав нагороду MVP місяця. Про це повідомила пресслужба синьо-гранатових.
Молодий футболіст провів надзвичайно результативний відрізок. За листопад він відзначився трьома забитими м’ячами та трьома результативними передачами, ставши одним із ключових гравців каталонців в атаці.
У поточному сезоні 18-річний іспанець демонструє вражаючу статистику – на його рахунку вже 7 голів і 8 асистів у 15 матчах у всіх турнірах. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Ямаля в 200 мільйонів євро, а його контракт із Барселоною розрахований до 2031 року, що підкреслює, наскільки високо клуб оцінює потенціал свого таланту.
