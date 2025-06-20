Головний тренер Шахтаря Арда Туран проголосив першу промову для підопічних під час представлення команді.

Перш за все, вітаю всіх. Я дуже щасливий. Це для мене дуже важливо. Я схвильований, бо це великий шанс. Я вірю у ваш потенціал. Ви дійсно дуже хороші гравці. Війна змінює все. Я тут заради своїх гравців. Ми – як одна родина.

Я – щира людина. Я завжди спілкуюся віч-на-віч. Якщо ви помиляєтеся, ми можемо обговорити це разом. Це нам необхідно.

Я ніколи не пліткую за спиною – це перше правило. І я ніколи не обіцяю просто так. Кожна гра – особлива, кожна гра – це нова історія. Але обіцяю: кожен гравець зіграє 20-25 матчів за сезон.

Можливо, ви знаєте, хто гратиме у старті, бо ви розумні, але ви не знаєте, як закінчиться гра. Мені потрібен кожен гравець. Якщо всі викладатимуться, то після сезону зможуть сказати: «Ми – чемпіони». Якщо хочемо стати чемпіонами, то нам треба почати робити те, чого ми раніше не робили.

Кевін думає, що один в один він найкращий. Але для нас важливо, наскільки якісно він працюватиме в обороні. Ми знаємо, що Матвієнко – найкращий захисник. Але для нас важливо, наскільки він буде залученим до атаки.

Ми можемо перемагати, але я хочу бачити єдину родину на полі. Я хочу бачити вашу сім’ю разом, щоб після цього ніхто не зміг двічі доторкнутися до нашого гравця.

Якщо хочете бути на вершині, ми проживемо кожну мить, ми переможемо. Я – ваш найближчий друг. На вулиці ми можемо говорити про все – про якість, тактику, життя. Але ми страждатимемо разом.

Я не хочу бачити Динамо чемпіоном. Ви не запитуєте себе, чому ми тут 20 червня? Великі команди, такі як Шахтар, не починають сезон 20 червня. Це головне для нас. З завтрашнього дня ми візьмемося за справу.

Ми почнемо викладатися на полі, працюватимемо якнайкраще. Ми зробимо все можливе на тренуваннях. Ми весело проведемо час разом, це буде важливо для нас. І ми крок за кроком підемо до вершини. Дякую за те, що ви тут. Я довіряю вам, вірю в вас і дуже радий, що зустрів вас. Обіймаю кожного з вас.