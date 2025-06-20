Павло Василенко

19 червня футболісти Шахтаря вийшли з відпустки й вирушили на літні тренувальні збори – перші під керівництвом нового головного тренера Арди Турана та його штабу. Як і торік, «гірники» базуватимуться в словенському Брдо, де протягом трьох тижнів готуватимуться до стартових матчів Ліги Європи УЄФА, повідомляє клубна пресслужба.

Відзначимо, що новий наставник донецької команди вперше познайомився з футболістами «гірників».

Перше тренування оранжево-чорних відбудеться сьогодні. Також на зборах планується провести кілька контрольних матчів. Розклад спарингів буде оприлюднено найближчим часом.