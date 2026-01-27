Півзахисник Динамо Микола Шапаренко висловився щодо продовження угоди з клубом до 2030 року. Слова футболіста передає пресслжуба біло-синіх.

По-перше, я залишаюся вдома, залишаюся у своєму рідному клубі, «Динамо». Це для мене свято, і хочеться подякувати всім уболівальникам, президенту клубу за довіру та підтримку. Як сказав Ігор Михайлович, ми все нормально узгодили, поговорили без жодних скандалів.

Думаю, що всі знають наші цілі. Сподіваюся, що ми їх усіх втілимо в реальність. Не хочеться кидатися гучними словами та заявами. Хочеться робити все в тиші та доводити не словом, а ділом.