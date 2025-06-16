Футбольний оглядач Сергій Тищенко оцінив перформанс молодіжної збірної України в матчі 2 туру групового турніру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0).

Дуже легка перемога збірної України на класі над Фінляндією на молодіжному Євро. Суперник не мав шансів. Фіни дуже багато сил та емоцій віддали у попередньому матчі проти Нідерландів, тому нічого серйозного команді Унаї Мельгоси запропонувати вже не змогли. Ми тактично не залишили шансів супернику.

Головна фішка нашої збірної - це пресинг. Данія нічого не змогла із цим зробити, зараз - фіни. молодіжку тренує іспанець....

Мій прогноз, що Бражко стане одним із головних розчарувань на Євро, дуже швидко ствердився... Великий актив може дуже швидко перетворитися на пасив. Цікаво, як глибоко він впаде?, - написав журналіст в Telegram.