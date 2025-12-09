Колишній нападник Минаю Єгор Гунічев розкрив деталі припинення існування клубу влітку 2025 року.

Коли ми вилетіли з УПЛ, то були розмови, що плануємо одразу повернутися. Потім відбулася історія з Турніром чотирьох, коли після розформування Дніпра-1 нас не запустили напряму, хоча, начебто, мали. На додачу до цього в Минаю трохи не пішло перше коло, й ми опинилися у нижній десятці. Таким чином, президент просто зменшив бюджет на Першу лігу. Нам залишалося просто дограти сезон, напевно.

Зарплату й премії ми отримували без затримок, тут питань немає. А ось організаційні питання – взагалі жах. Іноді самі прали, іноді не годували.... Таке. Стало помітно, що ставлення керівництва погіршилося. Ніякого інтересу до проєкту вже не було, – заявив Гунічев у інтерв'ю «Українському футболу».