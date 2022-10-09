Як Україні потрапити на Євро-2024 з групи смерті

Вболіваємо і за Шотландію

Збірна України потрапила в групу С у відбірковому турнірі Євро-2024.

Тут також зіграють збірні Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. Ігри пройдуть в 2023-му році.

Прямі путівки в фінальну частину турніру отримають команди, що зайняли два перших місця в групі. Решта три путівки на Євро-2024 будуть розіграні серед12 збірних, яких поділять на три групи по чотири команди.

Це переможці своїх груп Ліги націй, яка завершилася на початку жовтня. Вони автоматично потрапили в цей турнір. Якщо одна з цих команд зайняла перші два місця в своїй відбірковій групі – її автоматично замінює друга команда з групи Ліги націй.

Якщо в якійсь групі буде недостатньо команд, які не пробилися на Євро через кваліфікацію, відбір проводитиметься нижче Лігою, у тому числі й в Лізі D.



У разі якщо Шотландія гарантує собі вихід на Євро-2024 за підсумками відбіркового турніру, то Україна автоматично отримає місце в плей-офф.

Стикові матчі пройдуть в березні 2024-го року.