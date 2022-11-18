Якби Зубков не лікував нинішню травму, то ризикував би вилетіти на ще більший термін

Олександр Зубков / Фото - ФК Шахтар

Вінгер «Шахтаря» Олександр Зубков розповів про те, як проходить відновлення після травми.

У цьому році не зіграю. Мені щойно зробили контрольне УЗД. Воно показало, що у м‘язі, який травмований, утворюється шрам, але він ще не до кінця затягнувся. Тому про моє повернення на поле найближчим часом не йдеться. Як і прогнозувалося спочатку, на відновлення піде близько 4-5 тижнів.

Я тільки-но приступив до легкої бігової роботи. Поки не думаю не лише про роботу з м‘ячем, а й про спринт або бігову роботу високої інтенсивності. У мене така травма, що якщо її не вилікувати ґрунтовно та отримати рецидив, то можна випасти з ладу десь на два або навіть два з половиною місяці. Тож поспішати немає жодного сенсу. Треба працювати й планомірно відновлюватися щодня.