Ямаль назвав найкращого гравця в історії футболу
Іспанський вінгер цілком очікувано виділив Ліонеля Мессі
27 хвилин тому
Ламін Ямаль/фото: Барселона
Молодий вінгер каталонської Барселони Ламін Ямаль поділився своєю думкою про найкращого футболіста всіх часів — для 17-річного таланту беззаперечним лідером є Ліонель Мессі.
«Для мене Мессі – найкращий гравець в історії. Мені подобалося все, що він робив на полі, подобалося все в його грі. Це було дійсно прекрасно».
Минулого сезону Ямаль провів 55 матчів за клуб у всіх змаганнях, записавши на свій рахунок 18 голів та 25 результативних передач. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 200 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Мессі близький до продовження контракту з Інтер Маямі.