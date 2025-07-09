38-річний нападник Інтер Маямі та національної збірної Аргентини Ліонель Мессі схиляється до продовження контракту з американським клубом. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Саша Тавольєрі у соцмережі X, а також видання The Athletic.

Нинішня угода Мессі з Інтером чинна до грудня 2025 року. Втім, керівництво клубу вже працює над новим контрактом і не має наміру чекати на завершення поточного. У Маямі впевнені, що зірковий аргентинець залишиться в команді, незважаючи на наполегливі спроби Аль-Ахлі та інших клубів із Саудівської Аравії переконати його змінити континент.

Один із ключових факторів — відкриття нового стадіону Freedom Park у 2026 році. Саме Мессі, за планами Інтера, має стати обличчям клубу на момент цієї історичної події.

До переїзду в США Мессі виступав за Барселону та ПСЖ. У складі каталонців він десять разів ставав чемпіоном Іспанії, сім разів вигравав Кубок країни та чотири рази піднімав над головою трофей Ліги чемпіонів. Із ПСЖ він двічі вигравав чемпіонат Франції, а у 2022 році став чемпіоном світу в складі збірної Аргентини.