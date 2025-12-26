Павло Василенко

Ламін Ямаль уже зараз входить до кола найяскравіших футболістів світу. 18-річний вінгер Барселони вразив феноменальним показником, перевершивши навіть Ліонеля Мессі.

Випускник академії Ла Масія швидко зарекомендував себе як гравець, який постійно загострює гру на правому фланзі. Ямаль без страху йде в обіграш, вступаючи у численні дуелі із захисниками практично в кожному матчі – як у складі Барселони, так і збірної Іспанії.

За даними Sofascore, упродовж року Ямаль виконав 307 успішних обводок. Це другий найвищий показник у базі сайту з 2016 року.

Абсолютний рекорд досі належить Неймару – 335 успішних обведень у 2017 році. Для порівняння, найкращий результат Ліонеля Мессі за останнє десятиліття становив 260 обводок, також у 2017-му.

Ямаль поєднує видовищність із результативністю. У поточному сезоні він забив дев’ять голів і віддав 11 результативних передач у 20 матчах за Барселону.

Очікується, що майбутнє одного з головних талантів світового футболу буде тісно пов’язане з «Камп Ноу». Чинний контракт Ямаля з каталонським клубом розрахований до середини 2031 року.