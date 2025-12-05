У свіжому матеріалі The Athletic представив рейтинг зі ста найкращих футболістів, які мають зіграти на чемпіонаті світу 2026 року. Автори видання поставили на перше місце форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе, що стабільно забиває у футболці Реала.

Цікаво, що Мбаппе став автором хеттрику у фіналі минулого мундіалю проти Аргентини, але тоді французи поступилися в серії пенальті після нічиєї 3:3.

Другою позицією рейтингу став нападник Ерлінг Голанд — ключовий герой виходу збірної Норвегії на чемпіонат світу вперше з 1998 року. Трійку найкращих замикає Ламін Ямаль.

У першій десятці опинилися також Гаррі Кейн, Педрі, Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Ліонель Мессі, Кевін Де Брюйне та Джанлуїджі Доннарумма.

Кріштіану Роналду розмістився тільки на 25-му рядку списку.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, відбудеться жеребкування чемпіонату світу 2026 за участю України.