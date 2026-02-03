Вінгер Барселони Ламін Ямаль оновив чергове історичне досягнення в іспанському футболі, яскраво проявивши себе в поєдинку чемпіонату проти Ельче.

У матчі, який завершився перемогою каталонців з рахунком 3:1, 18-річний футболіст створив вісім гольових моментів для партнерів. За даними статистичної компанії Opta, Ямаль став першим гравцем молодшим за 20 років, якому вдалося досягти такого показника в одному матчі Ла Ліги з моменту початку збору детальної статистики, починаючи з сезону 2003/04.

Саме Ламін Ямаль був визнаний найкращим гравцем зустрічі. Він також відкрив рахунок у матчі, забивши перший гол синьо-гранатових у ворота Ельче.

Свій наступний поєдинок команда Ганса-Дітера Фліка проведе 3 лютого на виїзді проти Альбасете в рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії.