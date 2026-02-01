Барселона не мала труднощів з Ельче
Каталонці продовжують захист чемпіонства
37 хвилин тому
Фото - ФК Барселона
Ельче у 22 турі Ла Ліги приймав Жирону. Матч завершився з рахунком 1:3.
Каталонці домінували від початку до кінця, але швидкий гол Ямаля не допоміг команді Ганса-Дітера Фліка втримати мінімальну перевагу.
Ельче на 29-й хвилині відігрався завдяки точному удару Родрігеса. однак перед перервою Ферран зумів повернути лідерство чемпіону Іспанії.
Остаточно всі питання про переможця зняв гол Рашфорда. Барса проведе ще один тиждень на вершині турнірної таблиці Ла Ліги.
Ла Ліга. 22 тур
Ельче - Барселона 1:3
Голи: Родрігес, 29 - Ямаль, 6, Ферран, 40, Рашфорд, 72