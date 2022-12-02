Головний тренер збірної Японії: «Тепер наша нова мета – чвертьфінал ЧС-2022»
Японія виграла у Іспанії з рекордно низьким відсотком володіння м'ячем в історії ЧС
Команда Моріясу зіграє з Хорватією в 1/8 фіналу
02 грудня 11:30
Збірна Японії здобула перемогу над Іспанією (2:1) в матчі 3-го туру ЧС-2022 з рекордно низьким показником володіння м'ячем, повідомляє Opta.
Японія володіла м'ячем в матчі з Іспанією лише 17% ігрового часу.
За інформацією джерела, вперше в історії чемпіонатів світу команда з таким низьким відсотком володіння виграла матч.
Японія в 1/8 фіналу ЧС-2022 зіграє з Хорватією, а іспанці – проти Марокко.
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