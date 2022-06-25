Японський клуб представив форму в кольорах українського прапора

Всі виручені кошти підуть на допомогу постраждалим від війни

Японський клуб «Сьонан Бельмар» презентував форму в кольорах прапора України.

У клубі назвали її «сонячна форма». Всі виручені гроші від продажів футболок будуть спрямовані на допомогу постраждалим від російської агресії в Україні.

Крім того, під час домашніх матчів команди будуть роздавати насіння соняшнику, щоб національна квітка України ріс в японських дворах.

Раніше стало відомо, що Андрій Шевченко не тренуватиме, поки не завершиться війна в Україні.