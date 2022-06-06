Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Яремчук: «Ніколи не думав, що футбол може зробити так боляче»
Україна програла Вельсу і не поїде на ЧС-2022
Форвард збірної України Роман Яремчук в своєму Instagram висловився про ураженні від Уельсу (0: 1) в відборі на ЧС-2022.
«Я ніколи не думав, що футбол може зробити боляче. Час сліз і нездійсненною мрії. Ми хотіли, щоб ви посміхалися і плакали тільки від сліз радості. Час, який змушує плакати від болю.
Але я пишаюся тим, що я українець, тому що ми є прикладом, прикладом для всіх. Ми не здаємося, якою б складною не була ситуація. Ще нам, брат молодії, усміхнутися частка »
Нагадаємо, Яремчук плакав після фінального свистка матчу з Уельсом.
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