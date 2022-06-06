Яремчук: «Ніколи не думав, що футбол може зробити так боляче»

Форвард збірної України Роман Яремчук в своєму Instagram висловився про ураженні від Уельсу (0: 1) в відборі на ЧС-2022.

Але я пишаюся тим, що я українець, тому що ми є прикладом, прикладом для всіх. Ми не здаємося, якою б складною не була ситуація. Ще нам, брат молодії, усміхнутися частка »