Яремчук: «Вірю в нашу перемогу, в наших воїнів. Пишаюся, що я українець так, що не можу підібрати слів»

Форвард «Бенфіки» і збірної України Роман Яремчук вкотре підкреслив важливість матчу проти Шотландії у відборі на чемпіонат світу:

Це не та підготовка, яка могла б бути. Кожного ранку ми прокидаємося та читаємо новини, в обід читаємо новини, ввечері читаємо новини. Все зараз пов’язано тільки з цим. Це заважає концентруватися на 100%, але не може бути ніяких відмовок, ми повинні зосередитися та принести користь нашій країні.

Збірна Шотландії – дуже непростий суперник. Але й наша збірна – досить серйозна команда, у нас є представники серйозних клубів, у нас прекрасний стиль гри, у нас зашкалює мотивація. Тому буде дуже цікавий матч, все в наших руках. Очікуємо, що буде важко. Буде повний стадіон, тому перші 20 хвилин будуть дуже складними, але я впевнений в нашій збірній, в наших силах та вірю в позитивний результат.

Кожного дня зідзвонююся зі своїми рідними в Україні, переживаю за них. Дуже складна ситуація. І мені складно, тому що я не бачу, що там відбувається. Люди, які там, кожен день прокидаються під звуки повітряної тривоги, засинають під них – це дуже складно. Хочеться, щоб це якомога швидше закінчилося. Вірю в нашу перемогу, в наших воїнів. Настільки пишаюся зараз, що я українець, що не можу підібрати слів. В Лісабоні всі говорять про Україну, всі підтримують мене».