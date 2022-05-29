Яремчук: «Хочу вибачитися за фото з Бастою. Правильно, що мене так посипали»
Яремчук: «Я не повірив, що почалася війна»
Форвард «Бенфіки» згадує день 24 лютого
22:22
Нападаючий «Бенфіки» Роман Яремчук згадав, як він себе відчував у день війни.
«Після гри завжди дуже важко заснути, особливо коли багато емоцій. Матч проти «Аякса» був дуже емоційний для мене. Я розумів, що відбувається навколо нашої країни, що щось має статися рано чи пізно. Мені здається, я заснув близько третьої години ночі.
Але вже в 4 ранку я отримав багато дзвінків від батьків зі Львова, що почалася війна, що росія почала бомбити Україну з усіх боків. Я не повірив. У мене тиск відразу піднялося. Пульс, мабуть, був 200. Емоції були незабутніми, можна сказати ».
раніше Яремчук вибачився за фото з рашістом бастою.
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