Яремчук: «Я не повірив, що почалася війна»

Нападаючий «Бенфіки» Роман Яремчук згадав, як він себе відчував у день війни.

Але вже в 4 ранку я отримав багато дзвінків від батьків зі Львова, що почалася війна, що росія почала бомбити Україну з усіх боків. Я не повірив. У мене тиск відразу піднялося. Пульс, мабуть, був 200. Емоції були незабутніми, можна сказати ».