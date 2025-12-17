Яремчук забив за Олімпіакос у матчі Кубка Греції
Українець відіграв весь поєдинок
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Олімпіакос на своєму полі зіграв проти Іракліса у матчі п'ятого туру Кубка Греції. Поєдинок закінчився з рахунком 6:0 на користь команди Хосе Луїса Менділібара.
У стартовому складі господарів вийшов український нападник Роман Яремчук, який відзначився забитим голом на 51-й хвилині.
Після цього матчу Олімпіакос посідає перше місце в турнірній таблиці Кубка Греції з 12 очками, що дає йому пряму путівку до 1/4 фіналу турніру.
Кубок Греції, 5-й тур.
Олімпіакос – Іракліс – 6:0
Голи: Язіджі, 12, Калогеропулос, 21, Родінеї, 40, Шикінью, 45, Яремчук, 52, Рецос, 70.