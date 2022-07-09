Яремчуку не буде нудно. Український захисник змінив іспанську Сегунду на португальську Примейру

Екс-гравець хіхонского «Спортингу» пішов на підвищення

Богдан Мілованов / Фото - УАФ

Захисник Богдан Мілованов став гравцем «Аруки». Про це повідомляє прес-служба португальського клубу.

До команди українець приєднався на правах вільного агента. Контракт підписаний до літа 2024 року.

Угода Мілованова зі «Спортингом» мала аналогічний термін закінчення. Однак її було розірвано за обопільною згодою. З 2018 року гравець провів за хіхонців 65 матчів з двома голами і асистом.

У минулому сезоні «Арука» посіла 15-е місце в Примейрі. Таким чином, команда зберегла прописку в еліті чемпіонату Португалії. «Спортинг» же не зумів пробитися до Примери.

Нагадаємо, в іспанському клубі вже не залишилося українців.