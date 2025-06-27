Ярмоленко назвав чотири фактори, що дозволили Динамо здобути чемпіонство
Лідер киян розклав усе по поличках
близько 2 годин тому
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко розповів, за рахунок чого команді вдалося здобути чемпіонство в УПЛ у сезоні-2024/2025. Слова футболіста передає пресслужба киян.
❓ Що, на вашу думку, було запорукою успіху чемпіонства?
Віра - в самого в себе, в товаришів по команді, в тренерський штаб та тренувальний процес. Саме це допомогло нам стати чемпіонами.
❓ Коли забиваєте, вам найбільше хочеться обійняти партнерів, подивитися на табло чи побігти до трибун?
💬 Відчуваю просто радість та щастя від того, що забив, адже для цього й граємо у футбол. У цей момент не думаєш, кого обійняти чи куди подивитися.
«Ми рухаємося у правильному напрямку». Ярмоленко висловився про скандальну заяву нового головного тренера Шахтаря Арди Турана.
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