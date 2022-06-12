Петраков: «Я заборонив Ярмоленку грати»
З Ярмоленком зустрілися представники клубу, що хоче його підписати
В українця завершився контракт з «Вест Гемом»
15:04
Представники турецького «Бешикташу» зустрічалися з капітаном збірної України Андрієм Ярмоленком.
Про це в ефірі TRT Spor повідомив журналіст Барис Юрдусевен. 32-річний вінгер перебуває в статусі вільного агента після того, як завершився його контракт з «Вест Гемом».
В минулому сезоні Ярмоленко провів 27 матчів в АПЛ і Лізі Європи, в яких забив 3 м’ячі і здійснив 1 асист.
Нагадаємо, Олександр Петраков заборонив Ярмоленку грати в матчі проти Вірменії.
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