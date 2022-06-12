З Ярмоленком зустрілися представники клубу, що хоче його підписати

В українця завершився контракт з «Вест Гемом»

Представники турецького «Бешикташу» зустрічалися з капітаном збірної України Андрієм Ярмоленком.

Про це в ефірі TRT Spor повідомив журналіст Барис Юрдусевен. 32-річний вінгер перебуває в статусі вільного агента після того, як завершився його контракт з «Вест Гемом».

В минулому сезоні Ярмоленко провів 27 матчів в АПЛ і Лізі Європи, в яких забив 3 м’ячі і здійснив 1 асист.

Нагадаємо, Олександр Петраков заборонив Ярмоленку грати в матчі проти Вірменії.