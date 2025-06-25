Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко підбив підсумки сезону-2024/2025, поставивши команді низьку оцінку.

Я б поставив «п’ятірку». Тому що в чемпіонаті України домоглися результату і досягли мети, яку перед собою ставили перед початком сезону, але єврокубки ми провалили, що дуже погано в моєму розумінні. Тому оцінка Динамо за сезон – 5 із 10.

Собі теж, мабуть, «п’ятірку». Тому що завжди можна бути кращим на полі – і за грою, і за результативними діями. Крім того, через травму в першій половині сезону я багато пропустив. Тож тут теж «п’ятірка» за десятибальною шкалою – завжди щось можна зробити краще.

З роками стаю скромнішим? Та я, начебто, ніколи не «нахабнів», проблем із цим не пригадую.

З ким було найлегше взаємодіяти? Напевно, з тими хлопцями, з якими я давно разом граю. Насамперед – це Караваєв і Буяльський, – заявив Ярмоленко в інтерв’ю Dynamo.kiev.ua.