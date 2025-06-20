Ярмоленко закликав гравців молодіжної збірної зробити висновки після вильоту з Євро-2025
Капітан національної команди звернувся до молодших колег після провалу на чемпіонаті Європи
близько 1 години тому
Капітан національної збірної України Андрій Ярмоленко звернувся в Instagram до футболістів «молодіжки» після поразки в матчі заключного туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Нідерландів (0:2) та вильоту з турніру.
Хочу підтримати наших хлопців. Знаю, що хотіли більшого, але це футбол. Зробіть висновки та рухайтеся далі. Працюйте ще наполегливіше, бо ви – майбутнє українського футболу!
Як «синьо-жовті» програли свій вирішальний поєдинок. Огляд матчу Нідерланди – Україна.
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