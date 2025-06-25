Ярмоленко оцінив шанси Динамо потрапити до основного етапу Ліги чемпіонів
Лідер біло-синіх назвав мету команди
близько 1 години тому
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко висловився про складний шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону. Слова лідера біло-синіх передає сайт Dynamo.kiev.ua.
«Шлях буде справді складний. Але ми дуже хочемо потрапити до основного етапу Ліги чемпіонів. Робитимемо все можливе і неможливе, щоб вирішити це завдання. Зараз пройдемо збори та готуватимемося від суперника до суперника. Сподіваюся, пройдемо найближчого опонента, а тому готуватимемося до наступного суперника. Звичайно, хочеться потрапити до основного етапу Ліги чемпіонів, але ми розуміємо, що буде дуже складно».
Динамо у другому раунді відбору Ліги чемпіонів зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун (Мальта).