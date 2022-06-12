З Ярмоленком зустрілися представники клубу, що хоче його підписати
Ярмоленко та Сирота повернулися до загальної групи збірної України
14 червня українці проведуть наступний матч у Лізі націй
18:18
Фото: УАФ
Збірна України провела тренування в Польщі.
Олександр Петраков зробив подарунок Олександру Сироті, якому 11 червня виповнилося 22 роки. Сирота уже одужав та разом з Андрієм Ярмоленко повернувся в загальну групу національної команди.
Наступний матч в рамках Ліги націй збірна України проведе 14 червня на стадіоні ЛКС в Лодзі. Суперником «синьо-жовтих» стане Ірландія.
Нагадаємо, що представники турецького гранду зустрілися з Ярмоленком, якого вони бажають бачити в своєму клубі.
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